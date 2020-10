Landesweit waren es im vergangenen Jahr in Summe unglaubliche 338.301 Betten (in der Statistik wird die maximale Anzahl verwendet), die Gästen zur Verfügung standen. Diese wurden über das ganze Jahr verteilt fast 50 Millionen Mal belegt, was eine Auslastung von im Schnitt 146,8 Tagen ist. Der Blick in die neun Bezirke zeigt aber ganz unterschiedliche Bilder. Die „Krone“ hat die drei Top-Orte (was die Bettenanzahl und Nächtigungen anbelangt) pro Bezirk in alphabetischer Reihenfolge rausgefischt: