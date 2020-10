Sehr sehenswert

Denn am Ende wird aus den Brettern, die hier die Welt der Militärparaden bedeuten, ein Zaun gebaut, der alles und jeden ausschließt. Dass es vier Frauen sind, die diese Welt abmarschieren, erlaubt zudem großartige Brüche in dieser sonst meist männlich dominierten Monotonie. Sehr sehenswert - wieder zu sehen von 11. bis 14. November im Theater am Lend in Graz.