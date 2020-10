Grund für den Aufruhr: das sichtlich unterschiedliche Niveau der Darbietungen, das zum einen an der Vorkenntnis mancher Kandidaten (u. a. Ballettausbildung) - und zum anderen am (heimlichen) Training vor dem offiziellen Probenbeginn liegt. In jedem Fall heißt es aber am Freitagabend (20.15 Uhr, ORF 1) für alle „The show must go on“.