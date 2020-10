Nach dem Klapperschlangen-Biss Dienstagabend im Keller seines Hauses in Engerwitzdorf in Oberösterreich geht es Christian H. (26) wieder gut, wie sich die „Krone“ am Donnerstag überzeugen konnte. Weniger gut geht es den beiden illegal gehaltenen Giftschlangen, die er am Mittwoch in die Tiefkühltruhe gelegt hatte, wo sie verendeten.