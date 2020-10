Der Aufstieg erfolgt vom Plöckenpass (1357m). Dem Wanderweg folgend steigen wir auf. Josef ist begeistert: „Wunderschön ist es hier und die Stimmung mit den wolkenverhangenen Bergen eindrucksvoll.“ Hauptberuflich ist der 57-Jährige Sprecher der Kelag, privat jedoch reisend und in den Bergen unterwegs. Eineinhalb Stunden dauert der Aufstieg, wo im Ersten Weltkrieg Stollen in den Fels getrieben worden waren und Geologen später hier im Gestein Fossilien aus den Erdzeitaltern des Devon und Karbon fanden. Eine genussvolle Wanderung und wer will, kann weiters noch den Cellon „mitnehmen“.