Studie belegt Rolle von Ischgl

Welche Rolle „Ischgl“ bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 in Deutschland gespielt hat, belegt eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft der Universität Kiel. Studienautorin Sonali Chowdhry: „Je weiter die Entfernung von Ischgl, desto weniger Infektionen gab es in Deutschland.“ Diese regionalen Unterschiede in der Verbreitung der Covid-19-Erkrankung hätten sich in Deutschland von Anfang an ergeben und würden sich auch jetzt noch zeigen. „Ischgl“ sei hier eben der „Ground Zero“ gewesen. Laut den Berechnungen der deutschen Wissenschafter hätte eine Entfernung aller deutschen Regionen von Ischgl wie das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine um 48 Prozent geringere SARS-CoV-2-Infektionrate bewirkt als in den Regionen mit der größten Verbreitung von SARS-CoV-2 in Deutschland.