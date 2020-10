Die Aktien der mysteriösen Datenanalysefirma Palantir sind beim Börsengang in New York auf rege Nachfrage von Anlegern gestoßen. Der Einstandskurs lag bei 10 Dollar (8,55 Euro) und damit erheblich über dem Referenzpreis von 7,25 Dollar. Insgesamt wurde das Unternehmen am Mittwoch mit rund 17 Milliarden Dollar bewertet.