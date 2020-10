Nachdem ein Mitarbeiter der Gemeinde Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, bleibt der Sicherheitsbetrieb am Gemeindeamt weiterhin aufrecht. Wie die Kommune am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, dauert dieser Betrieb noch mindestens bis 9. Oktober an, die Verwaltung ist während der üblichen Öffnungszeiten nur über Telefon und E-Mail erreichbar.