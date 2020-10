In vielen Teilen der Welt wird es in den kommenden Jahrzehnten eine wahre Invasion gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten (die Robinie im Bild oben gehört in Österreich dazu) geben. Die Anzahl dieser Eindringlinge wird bis 2050 im Vergleich zum Jahr 2005 global um 36 Prozent steigen, wie das Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Am stärksten wird demnach Europa betroffen sein.