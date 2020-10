Die Corona-Krise trifft immer mehr steirische Parade-Unternehmen, nun auch den Antriebsspezialisten AVL in Graz: Wie das Unternehmen der „Krone“ bestätigt, werden im Herbst 220 von 4300 Mitarbeitern in Graz abgebaut. Ein einzigartiger Schritt in der Geschichte des Unternehmens.