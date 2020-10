Damit die Absolventen auch dieses Jahr ihren Titel im Kreise der Familie erhalten können, fand am Mittwoch in Graz die erste Drive-in-Sponsion Österreichs statt. Rund 200 junge Akademiker konnten mit ihren Eltern und Verwandten anreisen und im Auto sitzend der Sponsion beiwohnen. „Natürlich stellt man sich die Sponsion anders vor, aber ich finde es gut, dass man so eine kreative Lösung gefunden hat“, sagt der 25-jährige Manuel Meier, der am Mittwoch seinen Master im Bereich Sales Management verliehen bekam.