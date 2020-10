Auch in nächster Zukunft werde man, „so fürchte ich, noch heikle Entscheidungen treffen müssen“, betonte Van der Bellen beim Festakt anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Bundesverfassung in der Nationalbibliothek. Dabei gelte es abzuwägen, „wie viel Freiheit wir bereit sind aufzugeben, um, wie jetzt im Fall von Covid-19, unsere Gesundheit zu schützen“ - und was noch zumutbar ist, auch im Blick auf die Wirtschaft. In dieser Abwägung zwischen den Grundrechten gelte es „nie das richtige Außenmaß zu verlieren. Weder in die eine, noch in die andere Richtung.“ Darauf werde er „sorgsam und penibel achten“, versicherte der Bundespräsident - und begrüßte den „mittlerweile“ breiten politischen Konsens, dass Einschränkungen nur so lange wie unbedingt notwendig gelten dürfen.