Klingt verrückt, ist aber so! Cavill ist zu nett als Holmes. Er will seiner Schwester Enola (Millie Bobby Brown) beistehen und sie, nachdem die Mutter verschwunden ist, als Mündel betreuen. Die freigeistige junge Frau hält aber wenig davon, sucht in allerlei Verkleidungen nach ihrer Mama und lebt lieber alleine in London. So nebenbei klärt sie einen Mordfall auf, rettet einen hübschen junge Lord (Louis Partridge) und die Demokratiebewegung in Großbritannien.