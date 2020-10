Naturkatastrophen sind die häufigste Ursache für Stromausfälle. Laut einem Bericht der Weltbank von 2019 waren sie zwischen 2000 und 2017 in Europa für 37 Prozent und in den USA für 44 Prozent der Stromausfälle verantwortlich. Meist dauere es in solchen Fällen zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Stromversorgung wiederhergestellt sei, schreibt Nissan. In dieser Zeit könnten Elektrofahrzeuge diese Funktion übernehmen: als emissionsfreie mobile Energielieferanten für den Notfall.