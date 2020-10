Der Spruch „Novomatic zahlt alle“, den Heinz-Christian Strache auf Ibiza getätigt hat, ist bereits in die österreichische Politikgeschichte eingegangen. Während des laufenden Ibiza-U-Ausschusses wurden zuletzt immer mehr Details bekannt, die Geldflüsse des Glücksspielriesen an das direkte Umfeld von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) belegen sollen. Die Novomatic soll nicht nur 108.000 Euro an das Alois-Mock-Institut gespendet haben - wo der U-Ausschuss-Vorsitzende Sobotka Chef ist -, sondern auch 8000 Euro an das Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs. Auch dort hat Sobotka als Kapellmeister seine Finger im Spiel.