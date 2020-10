Bei CD Projekt Red betont man, nur in Notfällen zu solchen Maßnahmen zu greifen. Die Sechs-Tage-Woche bei dem polnischen RPG-Spezialisten lenkt trotzdem einmal mehr die Aufmerksamkeit auf die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche. Die wurden schon in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, vor zwei Jahren sorgte die exzessive Arbeitsbelastung in der Branche in Südkorea gar für eine Selbstmordwelle unter Spieleentwicklern.