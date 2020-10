Ihre Behörde habe an die Regierung in London ein Schreiben geschickt, das der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren sei, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag. Das Verfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der Geldstrafen gegen Großbritannien verhängen könnte. Konkret geht es um ein Binnenmarktgesetz, das bereits das britische Unterhaus passiert hat und nun dem Oberhaus vorgelegt wird.