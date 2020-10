Derzeit verursachen die regelmäßigen, oft stundenlangen Anfahrtswege zu den Augenzentren große Probleme. „Man kann die Therapie nur in Spitälern erhalten und muss daher oft sehr weite Anfahrten und Wartezeiten in Kauf nehmen. Da die Patienten-Zahlen von Jahr zu Jahr steigen und die Ambulanzen an der Kapazitätsgrenze arbeiten, wäre eine dezentrale Lösung unter Einbeziehen der niedergelassenen Augenfachärztinnen und -ärzte dringend nötig“, führt Doz. Dr. Zehetner aus.