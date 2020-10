Zwischen Szekesfehervar und Felcsut

Unter Viktor Orban wurde Videoton Jahr für Jahr mit Euro-Millionen vom ungarischen Staat unterstützt. Man hatte eindeutig den stärksten Kader in Ungarn, die Erfolge der letzten Jahre in der Meisterschaft und in der Europa League waren diesen Investitionen zu verdanken. Orban wuchs in der Nähe von Szekesfehervar auf, vielleicht ist es damit zu erklären, dass er Millionen von Staatsgeld an seine Hausmannschaft Puskas Akademia Felcsut und an Videoton fließen ließ.