Erst Ende September hat Roberto Aguirre-Sacasa die Fans des mystischen Serienhits, der die Geschichte von Teenagern in der Kleinstadt Riverdale erzählt, auf Twitter in helle Aufregung versetzt. Ein Schnappschuss von den Dreharbeiten zeigt Betty (Lili Reinhart) mit einem Messer, Reggie (Ross Butler) in Sadomaso-Montur und Cheryl (Madeleine Petsch) mit einer Perücke. „Eine unbezahlbare Szene“, schrieb er dazu.