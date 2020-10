Wie die Wetterexperten der Ubimet berichten, kommt am Freitag bereits im Tagesverlauf in weiten Teilen des Landes hartnäckiger, föhniger Südwind auf. Von Vorarlberg bis Salzburg muss man ab dem Nachmittag mit Sturmböen rechnen, die an Intensität im Laufe des Abends weiter zunehmen. „In manchen Tallagen ist mit schweren Sturmböen um 90 km/h zu rechnen“, warnt der Chefmeteorologe der Unwetterzentrale, Manfred Spatzierer. Mit Böen in Orkanstärke muss man zudem im Gebirge rechnen: „Auf dem Patscherkofel, dem föhnexponierten Hausberg Innsbrucks, gibt es in der Nacht auf Samstag Böen bis 170 km/h“, so Spatzierer.