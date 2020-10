Frauen haben eine längere Lebenserwartung. Gleichzeitig verbringen sie mehr Jahre nicht in Gesundheit. Warum?

Endokrinologin und Gender-Expertin Prof. Alexandra Kautzky-Willer: Die Zahl gesunder Lebensjahre liegt in Österreich für Frauen bei nur 57 Jahren, während sie im EU-Durchschnitt über 64 Lebensjahre in Gesundheit verbringen.