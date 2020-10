Depressive Menschen sind häufig psychisch und körperlich weniger leistungsfähig, sie schlafen schlechter und verfallen in einen intensiven „Grübel-Modus“. Dr. Alexander Karabatsiakis sucht als Molekularbiologe und Systemischer Neurowissenschafter nach biologischen Veränderungen, die bei Depressionen auftreten. „Das Gehirn ist eines der Organe mit dem höchsten Energieverbrauch im menschlichen Körper. Energie ist die Voraussetzung für Arbeit“, erklärt der Experte. „Da Patienten weniger psychosomatische Leistung abrufen können, deutet vieles darauf hin, dass mit dem Energiestoffwechsel etwas nicht in Ordnung ist. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs scheint das Gehirn daher besonders vulnerabel [Anmerkung: verwundbar] für Veränderung in der bioenergetischen Versorgung zu sein.“