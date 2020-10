Bertens imitiert

Nachdem Errani (33) die verletzte Bertens nachgeäfft und verspottet hatte, wurde sie am Ende eines Besseren belehrt. Bertens hatte im Entscheidungssatz große körperliche Probleme und musste nach dem Sieg gar im Rollstuhl in die Umkleidekabinen gebracht werden. Ob sie in Paris weitermacht, ist fraglich.