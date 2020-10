Details - etwa wie viele Jobs erhalten bleiben oder was dort künftig produziert wird - sind noch offen, so Schramböck gegenüber der APA. Aber man werde sich „für jeden Arbeitsplatz einsetzen“, versicherte sie. Sie habe in den vergangenen Tagen viele Telefonate und Gespräche mit dem MAN- und VW-Management - sowohl mit MAN-Vorstandschef Andreas Tostmann als auch mit dem zuständigen VW-Vorstand Gunnar Kilian - geführt, so die Wirtschaftsministerin.