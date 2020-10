Die Flucht des ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek ähnelt immer mehr einem Agentenkrimi. Der Österreicher, dem die Verwicklung in einen Milliardenbetrug vorgeworfen wird, flog nach neuesten Recherchen angeblich am 19. Juni abends von Bad Vöslau in Niederösterreich in die weißrussische Hauptstadt Minsk. Bisher war ein Flug am 18. Juni ab Klagenfurt kolportiert worden. Damals gab es noch keinen Haftbefehl gegen den flüchtigen Marsalek, er war als Wirecard-Vorstand suspendiert.