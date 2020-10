Türkische Justiz „in weiten Teilen dysfunktional“

Die Situation in Deutschland sei jedoch eine völlig andere, betonte Human Rights Watch. Im Gegensatz zur Türkei gebe es etwa eine unabhängige Justiz und Gewaltenteilung. Auch das Auswärtige Amt stellt der Türkei bei der Wahrung demokratischer Grundrechte ein vernichtendes Zeugnis aus. Die Justiz sei „in weiten Teilen dysfunktional“ und teils politisch beeinflusst, heißt es in einem vertraulichen „Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage“, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.