Einigkeit zeigen

Die Corona-Pandemie habe die Wirtschaft weltweit hart getroffen, mit umfangreichen Hilfspaketen wurde versucht, die Wirtschaft so gut wie möglich durch diese Krise zu führen. Jetzt sei man aber gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die heimische Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen kann. Wichtig sei, Einigkeit in der Wirtschaft zu erzielen: „Ob groß oder klein – wir können uns keine Grabenkämpfe innerhalb der Wirtschaft leisten. Wir brauchen den Tourismus ebenso wie die Industrie, den Handel und das Handwerk und auch unsere Dienstleister“, betont Zoller-Frischauf.