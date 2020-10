Thiem bereit für den Coup?

In Sachen Luxusuhren kann Dominic Thiem, für viele der härteste Konkurrent Nadals auf dessen Weg zu Paris-Titel Nummer 13, mit „Rafa“ nicht mithalten - sportlich hoffentlich schon. Thiem präsentiert sich bisher in Paris in absoluter Topform, seine ersten beiden Partien gewann er problemlos. Und nicht wenige glauben, dass Nadal heuer tatsächlich fällig sein könnten. Die eher unwirtlichen Bedingungen in Paris - windig, kühl, regnerisch - scheinen nicht unbedingt auf den Spanier zugeschnitten. An den Ergebnissen lässt sich eine mögliche Schwäche Nadals aber bisher so gar nicht ablesen. Den Amerikaner Mackenzie McDonald fertigte er in der zweiten Runde mit 6:1, 6:0 und 6:3 ab. Da glänzte die schöne Uhr gleich noch einmal schöner.