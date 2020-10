Mit Stand Ende 2019 gab es landesweit insgesamt 328.300 Privathaushalte. Knapp zwei Drittel bzw. 210.200 davon sind sogenannte Mehrpersonenhaushalte (ein Plus von 0,6% gegenüber 2018). Davon leben in 97.000 (+0,6%) Haushalten zwei Personen, in 51.200 (0%) drei, in 42.900 (-0,5%) vier und in 19.100 Tiroler Haushalten (0%) fünf und mehr Personen. Dem gegenüber stehen die Einpersonenhaushalte, von denen es tirolweit 118.100 gibt. Die Mehrzahl davon sind mit 64.900 in weiblicher Hand, was einer Zunahme gegenüber 2019 um 1,6% entspricht. Etwas stärker zugelegt haben die Single-Wohnungen, in denen nur Männer leben – um 2,1% auf insgesamt 53.200.