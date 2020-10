Der Ex-Leibwächter verlangt jetzt einen Schadensersatz in noch nicht genannter (Millionen-)Höhe. Kardashian-Familienanwalt Marty Singer weist im Namen der 64-Jährigen die Vorwürfe aber zurück: „Kris Jenner dementiert die völlig haltlosen Vorwürfe. An ihnen ist nicht einmal ein Hauch von Wahrheit dran. Kris hatte kaum Kontakt zu diesem Angestellten. Sie hat sich über ihn beschwert, weil er während der Dienstzeit wiederholt schlafend in seinem Auto erwischt wurde.“