Viele Ärzte leer ausgegangen

Ein Teil des Problems ist die Tatsache, dass viele Ärzte, die in der Vergangenheit auch den Impfstoff verkauft haben, heuer leer ausgegangen sind - da ihre Bezugsquellen nach Wien verkauft haben, werden die Apotheken gestürmt. „Die Situation ist eine Katastrophe - wir haben ohnehin mehr Impfdosen als in den letzten Jahren bestellt, dennoch haben wir aktuell knapp 150 Personen auf der Warteliste“, sagt Matthias Schöggl, Apotheker in Niklasdorf. Was er kritisiert: „Schon im Frühjahr wurde vom Bund ein großes Grippeschutz-Konzept angekündigt, nur wo ist das bitte jetzt?“