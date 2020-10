Herr Professor, wie unterscheide ich als Laie, ob ich jetzt an der Grippe oder an Covid-19 erkrankt bin?

Das kann man leider nicht unterscheiden. Auch für uns als Mediziner ist eine Differenzierung anhand der Symptome nicht möglich. Die typische Influenza beginnt gleich mit hohem Fieber, Husten und einem generellen Unwohlsein - dieses Auftreten sehen wir bei Covid zu Beginn nicht. Allerdings ist es eben leider so, dass die Grippe auch in einer abgeänderten Form auftreten kann.