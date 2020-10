Die Tat ereignete sich gegen 17.00 Uhr, wie die Polizei mitteilte. „Eine Frau gab sich per Telefon als eine Mitarbeiterin einer Geschäftskette aus und veranlasste so die Mitarbeiterin eines Geschäftes zur Herausgabe der Codes von aufliegenden Wertkarten.“ Die Betrügerin behauptete, dass die betreffenden Wertkarten aus dem Sortiment genommen werden würden. Die Angestellte glaubte der Anruferin und gab in der Folge die Codes der Wertkarten bekannt.