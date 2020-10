Der Fall in Compton in der Nähe von Los Angeles sorgte für viel Aufsehen in den USA - seit Monaten wird dort Polizeigewalt thematisiert und es gibt immer wieder Proteste. Doch die Tat, die von einer Überwachungskamera festgehalten wurde, lenkte die Aufmerksamkeit zwischenzeitlich auf Gewalt gegen Polizisten.