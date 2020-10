„Die Bremer hoffen noch, dass der Profi einen Last-Minute-Klub findet, der zumindest einen Teil des Gehalts übernehmen kann“, schreibt die „Bild“. Danach sieht‘s allerdings nicht aus. Ein Malheur für den 33-Jährigen. Bei Werder darf er nicht mehr mittrainieren, ein anderer Klub findet sich (derweil) nicht - und ins Ausland will er dem Vernehmen nach nicht mehr gehen. Harnik will offenbar mit seiner Familie in Norddeutschland sesshaft werden. In Hamburg entsteht gerade ein Haus für die Familie Harnik.