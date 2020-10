Skandalmatch in Mailand

Negativer Höhepunkt war das Salzburger Skandalmatch in Mailand, bei dem Tormann Otto Konrad von einer Flasche auf dem Kopf getroffen wurde. 1996/97 gab Rapid das Debüt in der Königsklasse. Zwei Heim-Unentschieden gegen Fenerbahce Istanbul und Juventus Turin waren die Ausbeute, am Ende gab es aber am vierten und letzten Platz genauso wie am Aufstieg von Juve und Manchester United nichts zu rütteln.