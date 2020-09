Es war sein sechster Elfmeter für die Salzburger, am Mittwoch gegen Israels Meister - alle sechs hat Szoboszlai verwandelt. War es im Hinspiel noch ein Zitter-Elfer, so war es in Salzburg ein knallharter Hammer in das rechte Kreuzeck - und für die Bullen ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg in die Millionenliga.