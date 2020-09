Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erhöht nun ebenfalls den Druck auf Wien, das Hilfsangebot des Bundes bei der Kontaktrückverfolgung anzunehmen. Bei einer Diskussionsveranstaltung an der Diplomatischen Akademie in Wien meinte Kogler am Mittwochabend, Bundesländer wie Vorarlberg und Salzburg hätten hier die Hilfe des Bundes angenommen und schafften Nachverfolgungen innerhalb von 48 Stunden.