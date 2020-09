Was seinen scharf kritisierten Aufruf an eine rechtsradikale Gruppe angeht, sich „bereit zu halten“, ruderte Trump am Mittwoch zurück. „Sie müssen sich zurückziehen und die Polizei ihre Arbeit machen lassen“, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Zugleich beteuerte der Präsident, er kenne die gewaltbereite Gruppierung Proud Boys nicht, die er noch am Vorabend namentlich erwähnt hatte: „Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind.“