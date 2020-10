Da staunten selbst erfahrene Feuerwehrleute und Polizisten, als sie am Einsatzort den in den Schienen der Erlauftalbahn verkeilten Wagen sahen. Den Beamten der Exekutive war allerdings rasch klar, warum das Auto in der Nacht auf Mittwoch auf der Eisenbahnkreuzung gewissermaßen falsch abgebogen war. Der Lenker hatte zu tief ins Glas geschaut, ehe er sich ans Steuer setzte. „Und in der Dunkelheit hat er dann wohl kurz die Orientierung verloren“, wird vermutet. Nach dem Alko-Test wurde dem Mann jedenfalls an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Die Feuerwehr zog den Pkw mittels Seilwinde von den Gleisen. Der Zugverkehr war kurzzeitig unterbrochen.