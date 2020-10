Gutachten erstellen lassen

Der Preis geht für ihn in Ordnung. „Es gibt nur eine touristische Widmung, wir können maximal ein Hotel, aber keine Luxuswohnungen bauen. Das Haus ist nicht direkt am See. Wir sind nur Miteigentümer.“ Beim Vertragsabschluss waren laut Gesswein auch ein Notar, ein Makler, die Besitzerin der Pension und ihre Familienangehörigen anwesend. „Der Makler, der uns die Liegenschaft angeboten hat, hat ein Gutachten für den Preis erstellen lassen. Wir haben gar nicht verhandelt.“