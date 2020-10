SAFE steht für „Simply Agreement for Future Equity“ – frei übersetzt also für zukünftiges Eigenkapital mittels unbürokratischer und rascher Übereinkommen. Und genau das bietet dieses vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation entwickelte Finanzierungsmodell. „Start-ups mit innovativen Produktideen im Technologiesektor sind die Garantie dafür, dass unsere heimische Wirtschaft in Zukunft gut aufgestellt ist“, betont Landesrat Jochen Danninger. Doch haben es solche Unternehmen gerade in der Gründungsphase jetzt doppelt schwer, zu Kapital zu kommen: Banken scheuen das Risiko, Investoren nehmen ungern Geld in die Hand. „Wir sorgen in solchen Fällen ab nun für den ersten Kapitalschub“, sagt Doris Agneter, Geschäftsführerin des Venture-Capital-Fonds des Landes, der bisher nur über Beteiligungen Technologieunternehmen unterstützt hat. Mit SAFE erhalten Start-ups ohne bürokratischen Aufwand 50.000 € Startkapital – und müssen nicht gleich Anteile abgeben. „Die Beteiligung erfolgt dann in der ersten Finanzierungsrunde auf dem freien Markt“, so Agneter.