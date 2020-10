Es passierte am späten Dienstagnachmittag, gegen 18.30 Uhr auf der Kaindlstraße in Wals. Von Kleßheim in Richtung Stadt brauste der 22-Jähriger über die regennasse Fahrbahn. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaunpfosten, heißt es im Polizeibericht. Der Notarzt konnte nur den Tod feststellen.