Nachdem am Wochenende bereits zwei Hungerstreiker am Salzburger Mozartplatz aufgeben mussten, hat es nun auch Eva Wimmer erwischt. Am Tag 21 war nach ärztlichem anraten Schluss. Die Aktivisten setzen sich für einen Baustopp der 380-kV-Freileitung ein, bis die letztgültige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs am Tisch liegt. Diese wird für die kommenden Wochen erwartet.