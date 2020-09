Keine Verstöße bei Kontrollen

Wie schon tags zuvor hat die Polizei bei Sperrstunden-Kontrollen von Lokalen und Betrieben auch am Dienstagabend keine Verstöße festgestellt. Nachgeschaut wurde in 562 Lokalitäten.

Bei den bekannten Clustern hat sich die Zahl der Infizierten teilweise leicht erhöht. So stieg sie bei einem Paket-Dienstleister in Ansfelden auf 128 Fälle (59 Mitarbeiter und 69 Folgefälle). Bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Utzenaich gab es am Mittwoch 98 Positive (94 Mitarbeiter und 4 Folgefälle). Bei einem Fleischverarbeiter in Pichl bei Wels war die Lage mit 29 Infizierten (24 Mitarbeiter, 5 Folgefälle) stabil. Der Betrieb wurde bereits behördlich geschlossen.