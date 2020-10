„Wien kauft alles weg“

In den Bundesländern brodelt es allerdings: Denn die Stadt Wien verursache mit mehr als 400.000 bestellten Grippe-Impfdosen Lieferengpässe. Wie es oft so ist, sagt kaum einer offiziell etwas, doch es reicht die breite Wahrnehmung der Hausärzte und Apotheker und vor allem der Kunden, die sich an Ärzte- und Apothekerkammer wenden.