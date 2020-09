Edtstadler will „Verzahnung der Rechtsstaatlichkeit und des EU-Budgets“

Auch in Sachen Korruptionsbekämpfung gibt es Kritik - und zwar am Lobbyistenregister. Die „Schlüsselrolle“ der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die mit „begrenzten Ressourcen“ und „umfassenden Berichtspflichten“ konfrontiert sei, hob die EU-Behörde ebenfalls hervor. Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) pochte unterdessen weiter auf die „Verzahnung der Rechtsstaatlichkeit und dem Budget der EU“. Die EU müsse „über Mechanismen verfügen, um die Einhaltung ihrer Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte sicherzustellen“, teilte Edtstadler mit.