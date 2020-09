Nach einem Kreuzbandriss versuchte er vor eineinhalb Jahren ohne OP auszukommen, vier Wochen danach kam im Cup ein Meniskusschaden dazu, eine Operation war unumgänglich. Am Weg retour wurde Didi mit dem Moped von einem Auto abgeschossen und fiel erneut aus. Zuletzt erlitt er einen Bandscheibenvorfall - und jetzt die Achillessehne! Elsneg muss sechs Wochen einen Spezialschuh tragen. „Der liebe Gott will mir vermutlich sagen, dass ich aufhören soll, dabei hab ich beim GAK so viel Spaß am Fußball!“ Für den Klub ist der Verlust des Leitwolfs ein herber Schlag!