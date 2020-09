Drohungen und verlockende Angebote im Ibiza-U-Ausschuss

Im Ibiza-U-Ausschuss sprach am Mittwoch auch Peter Barthold, Ex-Rapid-Goalie und später Partner von Novomatic, von Drohungen und Geldangeboten, damit er nicht die Wahrheit sage. Er habe dafür Belege. Novomatic dementierte am Mittwoch noch, U-Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka kündigte aber eine Anzeige wegen „strafrechtlich höchst relevanter“ Vorgänge an.